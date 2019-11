Orso dimmi, lo spettacolo per bambini al Teatro Trastevere

Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli 2019-2020

SABATO ORE 16:30

INGRESSO 7 EURO

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

SEGRETERIA: 065814004



Compagnia Emoticon

30 novembre DATA UNICA



ORSO, DIMMI



Bambini, benvenuti nel regno di Orso! Attraverso suoni, musica, colori, luci e strumenti musicali vivrete insieme a noi le avventure di Orso e i suoi amici. Suonerete, danzerete, giocherete con noi diventando protagonisti della storia che vi andremo a raccontare.Un nuovo appuntamento col gioco interattivo del teatro targato Teatro Trastevere. Per piccini e grandicelli. Un'avventura "colorata" che vi coinvolgerà...adulti compresi.





Dai 18 mesi ai 6 Anni



info e prenotazioni:

3283546847

065814004