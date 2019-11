"Orizzonti tiburtini", itinerario naturalistico-paesaggistico nella Riserva Naturale di Monte Catillo

Sabato 7 Dicembre in programma un itinerario naturalistico /paesaggistico nella Riserva Naturale di Monte Catillo. Si andrà alla scoperta dell'area dei Monti Tiburtini ad Est di Roma e diventando parte di questo splendido panorama.



A pochi metri dal centro di Tivoli si entrerà in un territorio ancora poco contaminato dove le tracce e i rumori dell'uomo si spengono gradualmente nel silenzio. Si scoprirà insieme una grande varietà ambienti naturali: la macchia mediterranea con la sua vegetazione arbustiva, la sughereta e i boschi di cerro che ricoprono le zone più interne.



Tivoli, la sua acropoli, la campagna romana, i Monti Prenestini e Cornicolani saranno la scenografia di questo itinerario, senza dimenticare il fiume Aniene, un protagonista assoluto nell'evoluzione di questo territorio.



Si racconteranno le storie di un passato millenario che ha lasciato tracce evidenti lungo tutto il nostro percorso.



Ti aspettiamo!

Non perdere l'occasione di un tuffo rigenerante nella bellezza della natura.



DETTAGLI SULL'ESCURSIONE



Lunghezza: 14km (ad anello misto)

Dislivello: 682m

Difficoltà: Escursionistico (E)

Durata: 6 ore circa (soste comprese)

Tipo di Terreno: Vario (sterrato, pietroso, fangoso, asfalto).

Adatto a: Adulti e ragazzi sopra i 12 anni



NON adatto a:

portatori di handicap, carrozzine,

persone in non perfetta forma fisica,

(per maggiori info vedi le Caratteristiche del Percorso qui sotto)



Ammessi animali: No.



Caratteristiche: l'escursione prevede inizialmente la salita a Monte Catillo fino a raggiungere la sughereta Sirividola. Da qui si proseguirà lungo il margine est della riserva. Il percorso proseguirà poi nei boschi di cerro fino alla salita per Monte Sterparo. Da qui si tornerà indietro verso Tivoli per chiudere l'anello.



TRASPORTI: l'escursione è intesa per persone auto-munite. L'organizzatore non fornisce il mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'escursione. E' possibile comunque arrivare sul posto tramite treno scendendo alla stazione di Tivoli (Vedi sul nostro sito per info).



ATTENZIONE: la guida (a suo insindacabile giudizio) si riserva la possibilità di poter variare percorso e durata dell’escursione (fino all'eventuale annullamento) qualora non si riscontrassero le condizioni atte a garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti, per cause di forza maggiore o eventi non prevedibili.



