Orgasmo...pulp o fiction? Commedia irriverente

Orgasmo... pulp o fiction?

Donna, sei certa di raggiungere il massimo del piacere con un Uomo? E tu, Uomo, sei proprio sicuro di fare tutto il necessario per soddisfare una Donna? In un paese in cui una donna su due dichiara, in segreto, di fingere l'orgasmo con il proprio partner e di non essere sessualmente soddisfatta, è giunta l'ora di fare chiarezza e mettere a nudo la verità. "ORGASMO... PULP O FICTION?" Una commedia irriverente che viaggia con cognizione e comicità nel mistero della sessualità femminile, sfatando falsi miti e svelando segreti e trucchi per raggiungere la soddisfazione completa dei sensi.

Riuscirà il Dottor W.O.L.F. (W l'Orgasmo Libero Femminile) a condurre un gruppo di donne disperate alla ricerca dell'orgasmo perduto? Vieni... e ne godrai senza la necessità di fingere!



"ORGASMO... PULP O FICTION?" Di Alessandra Flamini Con Monica Carocci, Alessandra Flamini, Katia Valentini, Oriana Pizzuti, Stefania Troiani E con il Dr. WOLF - W l'Orgasmo Libero Femminile Regia di Mauro Fanoni



Dal 8 al 10 Febbraio 2019 (venerdì, sabato e domenica) Venerdì e Sabato (doppia) ore 20,30 e ore 22,00 Domenica ore 21,00



IMPORTANTE: [Kaos in Skatola - Nuovo Voyeurismo Teatrale] offre DUE TIPOLOGIE DI POSTI A SEDERE:

POSTI "FISSI" (o posti blu, dai quali è possibile vedere lo spettacolo in modo "canonico", accomodati in tribuna e attraverso la "quarta parete") e i POSTI "VOYEUR TEATRALE" (o posti rossi mobili: durante tutto lo spettacolo, lo spettatore può spostarsi liberamente attorno alla Skatola, cambiare a proprio piacimento il posto a sedere o decidere di godere dello spettacolo in piedi, rubando segreti da ogni visuale).



POSTO BLU (fisso) €7 POSTO ROSSO (mobile) €10

Tessera associativa 2019 €3



KAOS IN SKATOLA - Il Nuovo Voyeurismo Teatrale.



