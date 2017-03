Tuffo nel cacao e crema alla vaniglia: c'è l'Oreo week end

Due biscotti a base di cacao, uniti da uno strato di crema alla vaniglia... Sono proprio loro, gli Oreo. Negli store Bakery House sabato 11 e domenica 12 marzo, ci sarà un intero weekend dedicato ai golosissimi biscotti Oreo!

Durante questi due giorni, potrete trovare tutti i classici prodotti a base di Oreo: Oreo Cupcakes; Oreo Brownies; Oreo Layer Cake; Oreo No Bake Cheesecake; Oreo Cookie Milkshake; Oreo Dream Cocktail.

Ma non solo. Ci saranno ben 4 nuovissimi prodotti speciali, tutti a base di Oreo, creati solo ed esclusivamente per l’Oreo Weekend: Oreo Roll; Donut Cacao e Oreo; Oreo Cookie; Oreo Waffle.

Sabato 11 e domenica 12 marzo, sarà l’unica occasione che avrete per assaggiarli. Potrete trovare tutti i prodotti, sia i classici che quelli creati in esclusiva per l’Oreo Weekend, in entrambi gli store Bakery House che saranno aperti nei seguenti orari:

• Bakery House via Riano 11 (Ponte Milvio)

Sabato 11 – dalle 9.30 alle 2.00 di notte

Domenica 12 – dalle 9.30 alle 24.00

• Bakery House Corso Trieste 157 (Piazza Istria)

Sabato 11 – dalle 9.30 alle 24.00

Domenica 12 – dalle 9.30 alle 23.00

Inoltre solo chi andrà a cena, riceverà in regalo una confezione di Mini Oreo.

I prodotti saranno disponibili anche durante l’ora del Brunch (dalle 9.30 alle 16.00) e durante la cena. Per queste fasce orarie è consigliata la prenotazione. Tutti i prodotti sono disponibili anche per l’asporto.

Corso Trieste (Piazza Istria) – Tel. 06.94377841

Via Riano (Ponte Milvio) – Tel. 06.88805526