Biscotti e torte: c'è l'Oreo Festival

L'Eden Roma dedica un'intera serata ad un biscotto storico: l'Oreo. Nato nel 1912, l' OREO è il biscotto più venduto di tutto il XX secolo. Composto da due biscotti circolari al cacao con in mezzo uno strato di crema alla vaniglia o al cioccolato.

In occasione dell'Oreo Festival il locale di Roma Nord lo proporrà in altre gustosissime varianti, sia in versione biscotto che in versione torta.

L'Oreo Festival è il 31 agosto all'Eden.

Dalle 21 Apericena & Cena Servita nel Temporary Restaurant con una speciale degustazione di dolci a base di OREO.