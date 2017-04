Giunta quest'anno alla sua 22° edizione la manifestazione internazionale "Orchidee dal Mondo", appuntamento di spicco nel panorama delle proposte culturali del territorio di Monte Porzio Catone, sarà caratterizzata dalla presenza di oltre trenta espositori provenienti da diversi paesi del mondo cha spaziano dall’Ecuador, Colombia e Brasile fino alla Malesia, Filippine e Taiwan passando per Italia, Germania e Francia e che allestiranno i loro spazi espositivi negli storici tinelli e nei locali del centro storico del paese, con rari esemplari botanici in una lussureggiante e infinita gamma di forme e colori.

Ma non solo mostra delle orchidee. Durante l'evento verranno proposti anche una serie di attività culturali come: conferenze scientifiche, esibizioni musicali, mostre di pittura e fotografia, degustazioni nell'ottica della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico locale.

Saranno inoltre presenti, lungo il percorso della manifestazione, spazi commerciali inerenti sia al mondo delle orchidee e del verde e non solo, sia spazi di interesse sociale con le realtà associative locali.

Anche quest’anno sarà realizzata “La Via del Vino”, in Via Vittorio Emanuele II , già sede del Museo diffuso del Vino, dove, in degli stand dedicati, le cantine del Consorzio Frascati DOCG vi delizieranno con una degustazione gratuita di vini del famoso marchio che raggiunge quest’anno i 50 anni di attività.

L’organizzazione ha concordato con le attività commerciali, destinando degli spazi dedicati nel centro storico, l’accoglienza dei visitatori ed i servizi da offrire dal punto di vista enogastronomico.

La città di Monte Porzio Catone si presenterà ai visitatori nella sua veste più bella e completa consentendo una fruizione ottimale del centro storico con una programmazione dei servizi , dei parcheggi e dei bus navetta.