Orchidee dal Mondo torna ai Castelli Romani

Torna, a grande richiesta, dal 12 al 14 aprile, la 24esima edizione di Orchidee dal Mondo, l'esposizione di orchidee rare provenienti da tutto il mondo che quest'anno si svolgerà presso Villa Mondragone a Monte Porzio Catone

Orchidee dal Mondo, il programma

La manifestazione “Orchidee dal Mondo”, evento di spicco nel programma culturale dei Castelli Romani, quest’anno sarà caratterizzata da un’importante novità: la collaborazione con l’Università di Tor Vergata – Dipartimento di Biologia, Orto Botanico, con lo svolgimento dell’evento presso la splendida

cornice di Villa Mondragone. L’Associazione Orchidee dal Mondo si occuperà dell’organizzazione e l’Università prevalentemente degli aspetti scientifici, con la realizzazione di un

Convegno e conferenze sul tema. I visitatori potranno anche visitare alcune parti della Villa che, grazie alla singolarità del suo valore storico, culturale ed artistico, è in grado di offrire un’esperienza ed un ricordo indimenticabili. A coronamento del percorso espositivo saranno presenti alcuni intrattenimenti musicali e un’area ristoro.

L’inaugurazione è prevista per il giorno 12 aprile 2019 alle ore 16,30.

Costo del biglietto è di € 5,00, comprensivo del parcheggio.

Per i bambini sotto i 12 anni e per le persone diversamente abili l’ingresso alla Mostra è gratuito.