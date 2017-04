Orchestraccia e Giula Anania all'Orion: la Roma di Gabriella Ferri incontra quella contemporanea

Natale di Roma all'Orion. In occasione del 21 Aprile serata imperdibile tra musica, street poetry e street art. Giulia Anania interpreta Gabriella Ferri, poesie inedite di Er Pinto, videoscenografie dello street artistit Dia Vu e l'Orchestraccia al completo per una serata dedicata alla Roma di una volta e a quella di adesso. Per il Natale di Roma la festa è all'Orion dove la Roma di Gabriella Ferri incontrerà quella dell'Orchestraccia.