Orchestra Roma Sinfonietta, "Serata Gershwin" alla Casa del Jazz

Dopo la prima serata, in programma il 26 giugno, con una serata dedicata al centenario della nascita di Leonard Bernstein, L'Orchestra Roma Sinfonietta farà tappa per una seconda volta a Summertime 2019 alla Casa del Jazz - il 4 luglio - con un concerto dedicato al genio compositivo George Gershwin.

Il percorso artistico di George Gershwin, che dalla canzone approda alla musica sinfonica, rappresenta in modo esemplare lo sviluppo della musica nordamericana dei primi decenni del Novecento.

Nella sua opera si incontrano aspirazioni classiche ed il fascino del Jazz. Con “Porgy and Bess”, Gershwin riesce a dar corpo ad una straordinaria sintesi di musica popolare e colta, rielaborando con raffinatezza diversi generi musicali come il blues, lo spiritual, il jazz. Il concerto metterà in evidenza queste ed altre celebri pagine dello straordinario compositore.