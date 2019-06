Orchestra Roma Sinfonietta alla Casa del Jazz

Il 26 giugno, nell'ambiito di "Summertime 2019 - L'Estate alla Casa del jazz", si esibisce l'Orchestra Roma Sinfonietta in Trouble in Tahiti, omaggio a Leonard Bernstein. Si tratta del primo di due appuntamenti che vedranno l'orchestra protagonista nella location in viale di Porta Aredeatina.

L'Orchetrs Roma Sinfonietta, lo spettacolo alla Casa del Jazz

Trouble in Tahiti è un progetto che nasce nel 2018 in occasione del centenario dalla nascita di Leonard Bernstein. L’operina, è costituita da un atto unico, di cui Bernstein fu anche eccezionalmente librettista e vede come protagonisti Dinah e Sam e le loro dinamiche di coppia moderna della suburbia americana. Una sorta di piccolo musical a tinte dark che si avvale singolarmente di un trio vocale jazz, che commenta le vicende dei due protagonisti, sfruttando al massimo l’eclettismo della scrittura di Bernstein, appena prima dei suoi altri capolavori Candide e West side story.

L'Orchestra Roma Sinfonietta si esibirà alla Casa del Jazz anche il 4 luglio, con una serata interamente dedicata a Gershwin.

Leggi qui la programmazione completa di "Summertime2019 - L'estate a Casa del Jazz"