L'Orchestra Nova Amadeus in concerto in San Paolo Entro le Mura

L’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus riserva un nuovo e irrinunciabile concerto agli amanti della grande musica a Roma: domenica 24 novembre alle ore 20:30 nella cornice della Chiesa di San Paolo Entro le Mura (via Nazionale angolo via Napoli, Roma) verranno eseguite le composizioni Sonata n. 2 in Fa maggiore per corno ed archi di Luigi Cherubini, Holberg Suite Op. 40 di Edvard Grieg e Simple Symphony Op. 4 di Benjamin Britten. Il concerto è diretto dal M° Massimiliano Picca con la partecipazione del giovane corno solista Stefano Berluti.



L’evento, che rientra nell’ambito della 27esima stagione concertistica 2019 e della I edizione di “Tra le Note”, è organizzato e promosso da Ass.ne Nova Amadeus ed è cofinanziato dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili e Sport - Area per lo Spettacolo dal Vivo e dal MIBAC - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo.



L'Orchestra Nova Amadeus nasce a Roma nel 1992 sotto la direzione artistica del M° Giusi Petti. Dal 1997 svolge il ruolo di “Messaggera dell’immagine dell’Italia nel Mondo” patrocinata dal Ministero degli Esteri e Consolati Italiani, promuovendo tournèe in tutto il mondo dalla programmazione capace di coniugare un’alta qualità artistica con una forte attenzione al gusto delle nuove generazioni.



Il programma completo e gli aggiornamenti della 27esima Stagione Concertistica e della I edizione dei concerti itineranti “Tra le Note” sono consultabili sulla pagina Facebook dell’Orchestra Sinfonica e Associazione Nova Amadeus oppure sul sito www.novaamadeus.com



Per info, prenotazioni e biglietti:

Teresa Loffredo - Cell. 330 570017 - Email: info@novaamadeus.com - Web: www.classictic.com/nam

