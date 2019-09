Orchestra giovanile di jazz della Scuola Popolare di Musica di Testaccio arriva a Grottaferrata

La Scuola Popolare di Musica di Testaccio presenta:

Sabato 14 settembre 2019 h 21:30

Parco Abbazia S. Nilo, Corso del Popolo - Grottaferrata

Dedicato a Duke Ellington e Charles Mingus



ORCHESTRA GIOVANILE DI JAZZ della Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma diretta da Mario Raja



Federica Carmen SANTORO, voce

Francesco NOTARISTEFANO, clarinetto

Alessio BERNARDI, sax alto, flauto

Marta FRATINI, sax alto

Federico PASCUCCI, sax tenore

Daniel VENTURA, sax tenore

Lorenzo BATOCCHIONI, sax baritono

Paolo CASETTI, tromba

Francesco FRATINI, tromba

Augusto RUIZ, trombone

Emmanuel LOSIO, chitarra

Alessio MAGLIARI, pianoforte

Alessandro BINTZIOS, contrabbasso

Luca MONALDI, batteria



Mario RAJA - direzione e arrangiamenti



L'orchestra giovanile di jazz è nata nell'anno 2017 per iniziativa della Scuola Popolare di Musica di Testaccio che, dopo aver indetto un bando cittadino, ha selezionato 14 giovani musicisti.

Uno degli scopi principali dell’Orchestra è quello di sviluppare al meglio le potenzialità dei singoli esecutori nell’esperienza collettiva dell’organico, collocandosi come punto di riferimento anche professionale dei giovani musicisti romani.



La realizzazione di progetti monografici su autori di fama internazionale, unita ad un lavoro di scoperta di giovani autori italiani e compositori poco noti è un impegno che l’Orchestra sta portando avanti secondo un piano di lavoro triennale che ha visto in questo primo periodo la realizzazione di un repertorio dedicato a Duke Ellington, Kurt Weill e Charles Mingus con arrangiamenti originali di Mario Raja.



Ingresso: 12 euro (intero), 2 euro (ridotto per under 26 e over 65)

www.scuolamusicatestaccio.it