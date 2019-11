Orchestra Erasmus in Concerto all’Auditorium Parco della Musica

Giovedì 5 dicembre 2019, l’Orchestra Erasmus torna a esibirsi in concerto a Roma in occasione della Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa organizzata da Indire per richiamare l’attenzione sulla dimensione innovativa e sulle esigenze degli istituti scolastici posti in territori isolati o marginali.

Il concerto è in programma alle ore 19.00 all’Auditorium Parco della Musica nella Sala Petrassi ed è organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.



Per questa esibizione sono stati selezionati cinquanta musicisti di venti Conservatori e istituti musicali italiani. Si tratta di un ensemble musicale unico nel suo genere, composto da studenti che hanno svolto o stanno svolgendo un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus. L’Orchestra Erasmus è diretta dal Maestro Elio Orciuolo, docente del Conservatorio di Monopoli “N. Rota”.



Il programma del concerto sarà composto da tre parti musicali: classica, crossover e natalizia. L’Orchestra Erasmus nasce nel 2017 in occasione dei 30 anni dell’Erasmus, su iniziativa dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. La formazione musicale promuove i valori della Generazione Erasmus – aperta, dinamica, solidale – e dell’Europa, sfruttando la musica come metafora di integrazione, di incontro e di sviluppo di competenze oltre ogni barriera linguistica, geografica e culturale.



Il concerto è gratuito, per partecipare è necessario registrarsi a questo link: http://www.indire.it/registrazione_eventi/registrazione.php?e=261

