Orchestra d’archi della Walla Walla Valley Academy a S.Eustachio

Il prossimo appuntamento della stagione concertistica nelle chiese di Roma avrà come protagonista la WALLA WALLA VALLEY ACADEMY STRING ORCHESTRA che si esibirà nella Chiesa di Sant'Eustachio a Campo Marzio. Questa orchestra eseguirà il Concerto Grosso in do maggiore Op.6 No. 10 di A. Corelli, il Concerto Grosso in sol minore Op.6 di A. Corelli, il Concerto Grosso in re minore RV 565 Op.3 No 11 di A. Vivaldi, il Concerto per due violoncelli in sol minore RV 531 di A. Vivaldi, la St. Paul's Suite di G. Holst Appuntamento venerdì 17 febbraio, con inizio concerto a partire dalle 19.00. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Diretta dal M° Benjamin Gish, l'ensemble orchestrale, fondata nel 1993 è composta da 29 eccellenti musicisti (tutti archi) studenti della Accademia di Walla Walla situata a College Place, Washington, Stati Uniti. Il vasto repertorio include autori classici, musicals di Broadway, colonne sonore, spirituals, e arrangiamenti di musica moderna e tradizionale. L'orchestra si è esibita in concerto in molti stati della Confederazione americana ed ha partecipato sempre con grande successo a festival e concorsi internazionali. Per info - 06 53096944 338 5355979