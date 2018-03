La galleria Vittoria inaugura alle ore 18 di mercoledì 4 Aprile la mostra Orbs di Daniella Castellani.



La mostra è il perfetto connubio di due forme così distanti d’arte, come la pittura e la moda, permettendo di esaltare e far riflettere di come siano due arti così vicine, grazie all’espressività che trasmettono.

Daniella Castellani presenta opere che vedono la combinazione tra le figure antropomorfiche e rigori geometrici che si incontrano armonicamente rendendoli protagonisti unici, creando illusioni ottiche incantando il fruitore davanti all’Opera.

L’esposizione, a cura di Tiziano M. Todi, presenta opere recenti dove è possibile comprendere

l’evoluzione che ha portato l’artista al suo percorso attuale, la mostra si protrarrà fino al 17 Aprile .



Scrive Daniella Castellani riguardo gli ORBS:





Orbs e' un termine in lingua inglese che definisce un effetto ottico risultante in piccole sfere che talvolta appaiono nelle immagini fotografiche pur non corrispondendo ad oggetti visibili ad occhio nudo.

Su questo fenomeno sono state avanzate numerose spiegazioni anche di carattere paranormale. Secondo il pensiero di Sathya Sai Baba gli Orbs sono manifestazioni di spiriti elevati che aiutano sulla terra. Affascinata da questa teoria ho voluto esplorare questo mondo sospeso fra la bellezza ed il mistero.