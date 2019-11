Orange, collettiva d'arte alla Galleria Spazio 40

Spazio 40 Galleria d’arte, proseguendo la serie delle Mostre dedicate ai colori, ha organizzato una nuova collettiva, #ORANGE, invitando gli artisti ad esprimersi su questo particolare colore.

Il colore arancio è stato amatissimo ed ampiamente usato nella storia dell'arte. Basti pensare ai Fauves e agli Espressionisti (Maurice de Vlaminck, Ernst Ludwig Kirchner, André Derain, lo stesso Matisse); indimenticabile poi il cielo colore arancio ne "L' urlo" di Edvard Munch. Nella rappresentazione iconografica, il colore arancio ha dimostrato di essere un simbolo insolitamente flessibile ed è fiorito in un ampio spettro di forme e significati culturali; adottato infatti come simbolo di armonia interiore, di creatività artistica e sessuale, di fiducia in se stessi e negli altri, il colore arancio nella Meditazione Zen è abbinato al Secondo Chakra (Svadhisthana), fortemente legato alla creatività e alla libera espressione dell' Io, che conferisce all’individuo di sviluppare la propria spontaneità, il proprio piacere fisico ed emotivo, il proprio appagamento in tutte le sue sfaccettature.

La Mostra si terrà dal 16 al 26 novembre 2019, con vernissage sabato 26 novembre alle ore 19.00. Per questa edizione, con il proposito di garantire una maggiore possibilità espositiva agli artisti, la mostra si svilupperà su due locations: la sede di Spazio 40, in via dell' Arco di San Calisto 40, e la SC – Artgallery, a pochi metri da Spazio 40, in via dell'Arco di San Calisto 25. L’organizzazione dell’evento si è avvalsa inoltre della collaborazione dei consueti partners della Galleria: l’ Associazione Progetti Smarriti e EPM Edilpiemme.

Per la Mostra sono stati selezionati 59 artisti: Samanta Aceti, Gea Albanese, Elena Albertoni, Ar_KK, Franco Battaglia, Paola Bernardi, Paola Bracaglia, Luisa Brunetti, Sara Cafarelli, Gabriella Cannata, Claudia Caracausi, Nicoletta Casetti, Marco Castellari, Giovanna Cataldo, Claudio Cavalieri, Damiana Cicconetti, Silvano Corno, Virginia Denzi, Angelo Di Gianfilippo, Marta Fabbri, Fabrizio Fabbroni, Tiziana Ferrante, Giusy Freres, Stefania Galletti, Loredana Giannotti, Sabrina Guerrini, Caroline Heider, Giovanni Ingrassia, Marussia Kalimerova, Tania Kalimerova, Rachel Kosbab, Silvana Lanza, Ruggero Lenci, Valentina Lo Faro, Tina Loiodice, Gerardo Marazzi, Elisabetta Martinez, Amelia Mutti, Stefano Notargiacomo, Daniela Pagliaro, Viviana Pallotta, Federico Palmieri, Lorena Proietti, Daniela Rappazzo, Eugenio Rattà, Janine Reeves, Simonetta Rossetti, Fabio Santi, Chicca Savino, SC-Art, Paola Spadola, Elena Spizzichino, Daniela Tamburini, Tania - Sguardo di un cellulare, Luca Theodoli, Alessandra Trischitta, Carmen Tubio, Aurea Vattuone, Diego Vignolini.



#ORANGE

16 – 26 novembre 2019

Vernissage 16 novembre 2019 – ore 19.00

Spazio 40 Galleria d'arte – Via dell' Arco di San Calisto 40 – Roma

SC – Artgallery – Via dell' Arco di San Calisto 25 – Roma

Aperto tutti i giorni – Orario 12.00 – 20.00 (mercoledì chiuso)

Ingresso libero