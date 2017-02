Orange Beat, Rebel & Militant Dub Area at Csoa Sans Papiers

Per la prima volta il mitico Orange Beat Sound System sarà montato al Cso Sans Papiers!!! It's a mad mad carnival reggae party! REGGAE ROOTS E DUB VIBES sapientemente miscelati da MILITANT DUB AREA, Mash Up e riddim spezzati a cura di THE REBEL (Dj's Choice), ed ORANGE BEAT carico di vinile, Mauretto e Lorenzo al sesto anno di attività metteranno in campo la loro selezione partendo dai classici jamaicani arrivando alle ultime produzioni roots e dub! Evento facebook: https://www.facebook.com/events/169878663503067/