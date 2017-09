Domenica 17 Settembre Palazzo Brancaccio in collaborazione con il Roma.Eat, apre le sue porte al più importante e grande evento Spritz dell'anno: l'Orange Aperol Spritz Festival. Le sale del Palazzo di Viale del Monte Oppio e i suoi giardini si trasformeranno per un giorno in un Temporary Spritz Bar aperto dalle ore 12.00 alle ore 24.00, con 5 grandi corner dove i barman delle migliori scuole di bartender romane vi faranno degustare i loro "perfect" Aperol Spritz.

Orange Aperol Spritz Festival a Palazzo Brancaccio

Questa è solo la prima tappa di un appuntamento dedicato agli amanti della famosissima bevanda, che si ripeterà due volte l'anno a Roma per celebrare virtualmente l'inizio dell'estate a Maggio e la fine a Settembre. Si, perché proprio l'estate, è la stagione in cui il drink arancione di origine Veneta scandisce ancor di più i tempi del bel vivere italiano. Aperitivi, spettacoli, degustazioni e tanto altro; una giornata ricca di eventi, per coniugare il glamour più raffinato con la splendida cornice dell'ultimo palazzo nobiliare costruito a Roma.

Aperol Spritz e degustazioni

Una domenica di fine estate accompagnata dalla degustazioni dei cibi che meglio si abbinano all'Aperol Spritz, presentati dai più storici panificatori "dell'aperitiveria" Capitolina quali:Di Marco, Antico Forno Ambrosini



Durante la giornata si terranno workshop in cui il famoso Trainer Jordy di Leone, accompagnerà il pubblico in una esperienza interattiva di reale preparazione del Cocktail. Altri Barman di noti esercizi Romani, proporranno delle pillole di Finger Food Academy, che daranno spunti per l'accostamento dei cibi con lo Spritz.

I VIP all'Orange Aperol Spritz Festival

L'ORANGE Carpet, sara' la passerella che accompagnerà l'accesso dei tanti Vip invitati alla manifestazione, tra i quali: Manuela Arcuri, Giorgio Pasotti, Clizia Fornasier, Laura Barriales, Giulio Berruti e tanti tanti altri...

Oshow all'Orange Aperol Spritz Festival

In una giornata così ricca di appuntamenti non poteva mancare uno spazio importante dedicato allo spettacolo. Attesissimo è l’appuntamento della serata con Oshow: il fenomeno social degli ultimi due anni, freschissimo vincitore del premio della satira web di Forte dei Marmi, "reciterà" i dialoghi surreali e i pensieri inconfessabili contenuti nelle sue vignette, a partire dalla rivisitazione in chiave romana del maestro spirituale Osho, passando per i botta e risposta su Twitter, fino ad arrivare ai personaggi dell'attualità politica, con una formula inedita, da vero live show. "Quello che faccio - dice Federico Palmaroli, creatore di questo grande fenomeno social - è prendere i protagonisti dell'attualità politica o le figure carismatiche del presente e del passato e metterli sul sedile passeggero dell'esistenza di ognuno di noi"



Inoltre durante tutta la giornata, sarà indetto un contest fotografico: la foto dello Spritz pubblicata sui Social con l'hashtag #Aperolspritzfestival - che riceverà più like - darà modo all’autore di partecipare alla consueta cena di gala di fine anno organizzata a Palazzo Brancaccio.

Orange Aperol Spritz Festival: come partecipare

Acquistando il biglietto in loco al prezzo di 15 euro, comprensivo della degustazione di 2 Aperol Spritz e di un piatto aperitivo proposto dagli artigiani sopracitati. All’interno della manifestazione sarà possibile acquistare ulteriori Spritz al prezzo di 5 euro cadauno e altri piatti aperitivo al prezzo di 8 euro cadauno.