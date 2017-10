Ora al Teatro L'Aura

Nuovo debutto al Teatro L’Aura, ORA dal 19 al 22 ottobre 2017 spettacolo scritto e diretto da Luca Giacomozzi e con Alessandra Cosimato, Paolo Gatti e Francesca Pausilli.



Tre storie ironiche, intense ed emozionanti che hanno come comune denominatore il desiderio di cambiare "Ora".

In scena una figlia ed i suoi continui conflitti con il padre, una ragazza e la fine del suo amore e un uomo e la sua ricerca di risposte; tre storie diverse che però si intersecano nel tentativo di cambiare una quotidianità diventata ormai un troppo stretta. Una presa di coscienza che porterà i protagonisti ad intraprendere un percorso nuovo che alternerà a momenti di estrema malinconia altri di forte comicità.

Uno spettacolo ironico, divertente e...intenso che vi accompagnerà come un album di foto nella vita dei tre personaggi.

Vi aspettiamo dal 19 al 22 ottobre 2017 con ORA di Luca Giacomozzi

Dal mercoledì al sabato ore 21 domenica ore 18

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)



Roma Zona Viale Marconi



info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com