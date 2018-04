OPS! Laboratorio sulle macchie

OPS! è un laboratorio sulle macchie di ispirazione munariana, in collaborazione con l'associazione culturale LopLop presso la Libroleria libreria.

I bambini mediante l'uso di vari strumenti, realizzeranno delle macchie colorate.

Con il gioco della fantasia queste macchie si animeranno, nasceranno nuove figure, personaggi e tante, tante storie da raccontare insieme!



Età dei partecipanti dai 4 anni in su, durata 1h30

Costo 8 € + 2 € (tessera associativa)

Per info scrivere a loplop.associazione@gmail.com oppure chiamare lo 06 8698 3034 info@lalibroleria.it