Oplà! come un libro aperto

DOMENICA 28 MAGGIO 2017 In occasione di Granpalazzo - 2017 Edition ad Ariccia Start AC invita ragazzi, adulti e bambini ad una giornata all'insegna dell'arte alla Biblioteca Attiva con OPLA' - COME UN LIBRO APERTO Laboratorio + visita guidata a Granpalazzo in cui scopriremo tutti insieme le tecniche per realizzare il proprio libro d'artista! Quando? DOMENICA 28 MAGGIO 2017 10.30 -13.00 [I turno] 15.30 -18.00 [II turno] Dove? Appuntamento alla Biblioteca Attiva di Ariccia Via Flora 3 - Ariccia Chi? Laboratorio per tutti! Ragazzi, adulti e famiglie con bambini vi aspettiamo numerosi per provare con mano le tecniche per realizzare il proprio libro d'artista e per dare il benvenuto a Granpalazzo nella nostra Ariccia. Contributo: 7 € (comprensivo di visita guidata + laboratorio) *gradita la prenotazione Info e prenotazioni: associazione.start@gmail.com Giuliana 347 51 59 736