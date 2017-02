Operisti... al panoforte

Musiche di G. Paisiello, W. A. Mozart, L. van Beethoven, S. Thalberg, C. M. von Weber, F. Liszt Michelangelo Carbonara, pianoforte Singolare concerto del M° Carbonara alle prese con un progetto musicale che ruota intorno al mondo dell'opera inseguendo due diverse prospettive: la prima che propone rari brani pianistici di compositori altresì specializzati nella scrittura operistica, l'altra che presenta elaborazioni strumentali di brani d'opera realizzate da compositori con attitudini prevalentemente strumentali. Il risultato è un concerto che centra un punto ideale d'incontro tra manifesta originalità e intensa piacevolezza melodica. Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto) Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata) CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell'IMMACOLATA Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma info e prenotazioni: cameramusicaleromana@gmail.com www.cameramusicaleromana.it Tel.: +39 333 45 71 245