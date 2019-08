Opera on Ice a Roma

Il suggestivo show con i grandi campioni di pattinaggio artistico che si esibiscono sulle arie più famose delle Opere Liriche sta per tornare. Dopo il sold out delle scorse edizioni in Arena di Verona e Marostica ed il successo televisivo di Natale su Canale 5, “Opera on Ice” andrà in scena per la prima volta nello storico Foro Italico della città eterna Roma i prossimi 4 e 5 ottobre 2019.

Opera on Ice per la prima volta a Roma

Un meraviglioso allestimento con una pista di ghiaccio centrale di circa 800 metri quadri, l’orchestra, il coro ed i solisti dal vivo, il tutto all’interno del tempio dello sport italiano: il Centrale del Foro Italico.

Il campione Olimpico Evgeni Plushenko e le grandi stelle del pattinaggio vi incanteranno con le loro performance da brivido indossando costumi realizzati ad hoc per lo spettacolo. Tante le sorprese in programma, tra le quali uno spettacolare tributo alla storica location, sede del Coni, in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

I biglietti di Opera on Ice 2019 sono in vendita da venerdì 28 giugno attraverso il circuito online Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati del circuito.