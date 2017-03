"Opera". Gli scatti di Filippo Vinardi in mostra a Roma

'OPERA' Mostra fotografica di Filippo Vinardi Sabato 11 marzo lo Spazio Tiziano inaugura la mostra fotografica di Filippo Vinardi dal titolo 'Opera'. L'esposizione, composta da 22 lavori fotografici di grandi dimensioni e realizzati per Fincantieri tra il 2010 e il 2016, mostra l'originale registro visivo dell'artista, messo al servizio di rappresentazioni reali legate all'esercizio di professioni e mestieri del mondo della cantieristica navale. Il filo conduttore che anima il lavoro del fotografo è l'attenzione alla presenza e alla identità degli uomini all'interno della creazione. Le macchine sono strumenti che interagiscono con l'azione manuale e la fatica degli operai per terminare il lavoro, il cantiere navale diviene lo scenario e la ragione per il quale i protagonisti delle sue immagini agiscono. Le fotografie presentate in sequenza nascono all'interno dei principali porti italiani e sono il risultato di un attento e preciso incarico professionale. Sono, tuttavia, realizzate in totale libertà narrativa: l'artista rivela uno sguardo personale alla poetica dell'uomo coniugata insieme alla necessità di informazione, diventando testimone di momenti importanti della vita di cantiere. Le immagini ritratte portano il visitatore in un mondo suggestivo dove gli scafi, le eliche, i raggi di sole e la spuma delle onde assumono forme nuove e inattese. Indissolubile il legame con l'acqua, dove l'elemento umano e quello navale si incontrano e si confrontano. Dall'acqua emergono, infatti, parti meccaniche che assumono, naturalmente, sembianze e connotazioni viventi. Guardare questo lavoro fotografico, nel quale gli uomini sono così presenti, è come affrontare un viaggio nel tempo e nell'estetica della rappresentazione, per immergersi in un presente vivo e profondo. Filippo Vinardi comincia la sua carriera nel 1994 a Roma, dove vive. Specializzato in fotografia di Architettura e Still Life, dal 2008 inizia a testimoniare il lavoro di Fincantieri. I suoi scatti sono presenti sulle più autorevoli riviste italiane di settore. Sede: Spazio Tiziano, Viale Tiziano, 68 - Roma Durata: 11 Marzo - 8 Maggio 2017 Giorni e orari: lunedì-domenica, 11.00-19.00 Ingresso libero Ufficio stampa: Madia Mauro - Euro Forum

