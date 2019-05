XXIII Edizione OPENARTMARKET: l’arte tra promozione culturale e mercato

Si inaugura sabato 8 giugno 2019 un nuovo appuntamento, il XXIII, di OpenARTmarket, progetto a cura di Antonietta Campilongo, fino al 15 giugno, presso lo Studio Iardino – Via degli Zingari, 21 - 00184 Roma



Openartmarket. Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti.

Si proporranno, infatti, opere d’arte in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Vernissage: sabato 8 giugno - dalle h.18.00.00 alle h. 21.00

Performance:

Musica creativa on the road di Sandro Perelli

Artisti in mostra:

Alessandro Angeletti, Rossana Bartolozzi, Antonietta Campilongo

Juna Cappilli, Antonella Catini, Silvano Corno, Alexander Luigi Di Meglio

Sebastiano Longo, Sandro Perelli, Eugenia Serafini, Fatiha Soufi, Carmelo Tommasini.