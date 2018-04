Open Week: 7 giorni di sport in piena libertà

Una settimana per lo sport, una settimana per conoscerci

Dal 16 al 21 Aprile il centro apre le sue porte al pubblico gratuitamente, omaggiando tutti di uno sconto del 50% sul tesseramento

Per un’intera settimana avrete la possibilità di venire a conoscere la struttura, nel cuore del quartiere San Giovanni, a 200 metri dalla fermata metro San Giovanni.

LA STRUTTURA ED I CORSI A DISPOSIZIONE

Aria Sport San Giovanni è una palestra, completa di sala pesi, sala fitness, sky room, sala funzionale e sauna. Oltre 80 ore di fitness a disposizione, con lezioni di tutti i tipi: dalla ginnastica dolce, yoga, pilates e posturale a corsi di cardio fitness e tonificazione come pump, total body, olit fino ad arrivare a zumba, spinning e kickboxing.

E per l’open week, sono in programma anche 2 special class, oltre il normale fitness plan!

OPEN WEEK – SPECIAL CLASS e PROMOZIONE

Venerdì alle ore 20, la lezione di spinning di trasforma in una special Spinning Race, intitolata Dance Remix Interval, tenuta dalla nostra master instructor Mirella Cirone. La lezione è aperta a tutti, su prenotazione, posti limitati.

Sabato sarà la volta di provare una delle lezioni di allenamento funzionale del nostro Davide, che eccezionalmente sarà svolta in sala fitness così da accogliere più partecipanti. “Cross & Core Training” sarà una lezione basata sul miglioramento della stabilità e, allo stesso tempo, della mobilità, lavorando sulla respirazione, il diaframma e le catene muscolari, andando ad attivare il centro funzionale del nostro corpo. L’appuntamento è in sala fitness alle ore 14.30.

Tutto il programma fitness dell’open week lo potete scaricare qui.

Per le lezioni di spinning e per tutti i corsi svolti nella sala funzionale è necessaria la prenotazione.

E per tutti coloro che decideranno di entrare a far parte del mondo Aria Sport o vorranno semplicemente continuare a viverlo, SCONTO DEL 50% SUL TESSERAMENTO ASI, comprensivo di assicurazione infortuni per 12 mesi! 20 euro anzichè 40 per un anno intero di attività!

Cosa aspetti?

SAVE THE DATE!