Domenica 22 aprile 2018 l’Open Day Visit Castelli Romani aprirà le porte con tantissimi eventi e luoghi ad ingresso completamente gratuito. C’è solo l’imbarazzo della scelta: si può andare per borghi, o seguire temi specifici, oppure si possono visitare luoghi particolari normalmente non visitabili. È necessario comunque registrarsi all’Open Day e poi, per gli eventi a numero limitato, procedere con la prenotazione.



Vi segnaliamo alcuni luoghi speciali aperti per l’occasione: Villa Aldobrandini (i giardini e la sala del Parnaso) e Villa Falconieri a Frascati, Le Catacombe di San Senatore ad Albano Laziale, gli alberi secolari a picco sul lago del Convento delle Suore dell’Assunzione a Genzano, l’area archeologica delle Stimmate a Velletri, la Pinacoteca ed il Convento di San Silvestro a Monte Compatri.



Tante anche le attività esperienziali e i laboratori: i mosaici a Castel Gandolfo, le arti medievali a Lanuvio, le erbe officinali a Velletri e Rocca Priora, i butteri contemporanei al Vivaro.



E poi ci sono gli sport outdoor: Kajak sul Lago di Castel Gandolfo, esperienze con i cavalli a Lanuvio, al Vivaro e a Velletri, giornata dello sport a Nemi, yoga per bambini e per adulti a Lanuvio.



Oppure potrete scegliere di visitare un borgo approfittando dei luoghi aperti e degli eventi, come ad esempio a Monte Compatri, dove sono previsti: l’apertura del tinello Borghese e della biblioteca, la presentazione del libro per bambini “Una classe di supereroi”, il concerto dei solisti della Cappella Musicale Enrico Stuart a Palazzo Annibaldeschi, la visita al convento di San Silvestro.



E poi tanto altro: i cisternoni romani ad Albano, la Ferrovia Museo a Colonna, le Scuderie Aldobrandini ed il concerto per chitarristi a Frascati, un’escursione guidata sul Lago di Nemi, l’Abbazia di San Nilo e le catacombe Ad Decimum a Grottaferrata, il Santuario di Giunone Sospita a Lanuvio, i Musei Civici di Albano, Lanuvio, Marino, Velletri e Valmontone, Palazzo Ruspoli a Nemi, le tradizionali capanne dei pastori a Genzano.