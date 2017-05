Open Day al Mercato Testaccio

Si riaccendono le luci degli Open Day del Mercato Testaccio. Con la bella stagione tornano finalmente le aperture straordinarie che lo scorso anno hanno riscosso un grandissimo successo. Ancora una volta un’occasione unica per vivere a pieno il rione e la sua principale agorà dedicando la giornata al buon cibo, ad attività per grandi e piccoli e alla musica live, dalla mattina fino a tarda notte.

LABORATORI PER BAMBINI

• Book Folding Art

Ogni bambino è un piccolo artista e può realizzare un'opera di carta con un vecchio libro già letto e dimenticato. Un animaletto, una giostrina, un pesce, sono le figure che prenderanno vita all'interno del laboratorio artistico manuale dell'Associazione Culturale Fiori&Forchette.

Età: dai 5 anni in su

Orario: 10:30 - 13:00 e 16:00 - 19:00

Costo: 5€

Prenotazioni: 3387683259

• DIsegni e DIscritture: i "cocci" raccontano

I bambini potranno osservare in maniera approfondita tutti i vari manufatti che vengono ritrovati negli scavi archeologici. Cercheranno di comprenderne il loro utilizzo, analizzando, soprattutto, tutti gli indizi che i "cocci", silenziosi, ci hanno lasciato: segni e scritture.

Età: 4-10 anni

Orario: 16:00 - 17:30

Costo: gratuito

Prenotazione obbligatoria: 335495247

• Gioco Circo

Si utilizzano il Gioco, i principi delle tecniche della Giocoleria, del Teatro e dell'Acrobatica, per sviluppare le capacità dei piccoli partecipanti a porsi in relazione con il Corpo, lo Spazio e gli Altri. Oltre ai vari giochi motori e di immedesimazione, grande importanza assumono i percorsi psicomotori che, con l'aggiunta degli oggetti del mondo del circo, permettono ai bambini di correre, saltare, rotolare, camminare in equilibrio su pedane o trampoli, tenere oggetti in equilibrio, lanciarli e riprenderli. Si propone inoltre ai piccoli partecipanti di giocare liberamente con gli elementi della Giocoleria (i cerchi, le palline, i fuolards e le piume di pavone).

Età: 3-6 anni

Orario: 17:00 - 18:00

Costo: gratuito

Prenotazioni: elettra.possidoni@hotmail.it

• Giocoleria

Si propone una fase iniziale di riscaldamento con giochi di movimento ed immedesimazione, utilizzando principi delle Scienze Motorie e del Teatro attraverso un approccio ludico e dinamico, volto a stabilire una buone relazione nel gruppo di partecipanti. Nella fase successiva si propongono le tecniche della Giocoleria con diversi oggetti (i cerchi, le palline, i fuolards, le piume di pavone, i piattini cinesi, il diablo, le clave). Per permettere a tutti i partecipanti di provare i diversi oggetti, verranno installate diverse postazioni di lavoro e si procederà a rotazione. Nella fase finale si concluderà un con un gioco sull'ascolto del movimento reciproco.

Età: 6-13 anni

Orario: 18:00 - 19:00

Costo: gratuito

Prenotazioni: elettra.possidoni@hotmail.it

VISITE GUIDATE

Visite guidate agli scavi archeologici nei sotterranei del mercato.

Orari: 18:00 - 19:00 - 20:00

Durata: 1 ora circa

Costo: gratuito

Prenotazioni: 335495247

LIVE JAZZ

Alessio Bernardi Trio

19:00 - 20:30

DJ SET

• Pier1 (One Love Hi Powa) | 12:00 - 14:00

• Mr Starz | 20:30 - 22:30

• Bob Corsi | 22:30 - 0:30