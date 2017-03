Open Day Enjoy Castelli Romani: ville, palazzi e musei a ingresso gratuito

Una grande giornata di festa con apertura gratuita di ville, palazzi, biblioteche, musei, siti archeologici, e in cui assistere ad eventi per tutti. Questo sarà l’Open Day del 9 aprile 2017 ai Castelli Romani.

Un assaggio dell’offerta di eventi, escursioni, laboratori e visite guidate che la DMO Castelli Romani del Consorzio SBCR si accinge a proporre col nuovo calendario Enjoy Castelli Romani 2017, in cui è incluso “Cose Mai Viste”, programma di attività che il Parco regionale dei Castelli Romani porta avanti da anni in collaborazione con le associazioni del territorio. Centinaia di appuntamenti in programma da aprile a ottobre in tutti i bellissimi luoghi dei Castelli Romani, pensati per i cittadini dei Castelli, di Roma, di tutto Lazio e per i turisti italiani e stranieri, e offerti da centinaia di soggetti pubblici e privati.



Tutti i partecipanti all’Open Day riceveranno in omaggio la rivista VivaVoce, un numero speciale interamente dedicato a Enjoy Castelli Romani 2017, con il calendario completo degli eventi.

Il 9 aprile si potranno visitare gratuitamente i luoghi della storia romana di Albano Laziale, il Palazzo Chigi, la locanda Martorelli e il villino Volterra di Ariccia, la Villa del Cardinale sulla via dei Laghi, l’Abbazia di San Nilo e le Catacombe Ad Decimum a Grottaferrata, e ancora Villa Falconieri a Frascati, Palazzo Annibaldeschi a Monte Compatri, Palazzo Ruspoli a Nemi, l’Osservatorio Astronomico del Vivaro.

Un’occasione da prendere al volo, utile anche per portarsi a casa il calendario 2017 di eventi e manifestazioni castellane, e programmare le prossime escursioni nel nostro fantastico territorio