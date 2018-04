Shopping, street food e intrattenimento: Open Day al Mercato di Testaccio

Tornano gli Open Day del Mercato di Testaccio, uno degli appuntamenti più attesi del XX Rione, che, per una giornata intera, si riversa festoso nella sua agorà. Un'occasione per mettere al centro la socialità e la cultura con attività per grandi e piccoli, visite agli scavi archeologici, shopping, street food e musica dalla mattina fino a tarda sera. Un evento che fa bene al cuore.

Il primo Open Day della stagione inaugurerà T/Festaccio - Fermenti in Testa, la dieci giorni di Testaccio che racconterà le energie positive presenti in città, le esperienze di inclusione e accoglienza, quelle di valorizzazione del patrimonio storico e artistico e i casi di buona economia attraverso la musica, il teatro, la danza, la pittura, la scultura, i libri e l'archeologia; attraverso il cinema, la cucina, lo sport e l'intrattenimento.

L'appuntamento con Open Day del Mercato di Testaccio è per il 21 aprile 2018 dalle 8 alle 24.