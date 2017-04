Open Day Bunker Villa Ada Savoia

Martedì 25 aprile si terrà il quarto open day del 2017 al rifugio antiaereo della famiglia reale a Villa Ada. Approfittate della giornata di festa per venire a trovarci dopo il picnic. Recuperato dall'abbandono dopo 70 anni, il bunker è stato ripulito e restaurato dall'Associazione Roma Sotterranea. Dalle 14:00 alle 19:00, il rifugio sarà visitabile liberamente (senza guida) scoprendo la storia e le tante curiosità grazie ai numerosi pannelli esplicativi. Per raggiungere il bunker seguire le frecce presenti a partire dai vari ingressi della Villa : consigliamo quello da Via Panama, poco dopo il bar Panamino, via Panama 55. Ingresso € 5,00, bambini sino a 10 anni entrata gratuita, possibilità di parcheggio biciclette e servizio custodia cani. Vi aspettiamo numerosi! ATTENZIONE: orario estivo 14:00-19:00 (ultimo ingresso)