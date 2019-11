Onydanse in Concerto da Pianeta Sonoro

L'Ass. Pianeta Sonoro è felice di ospitare una serata BAL-FOLK, musica e danza con gli Onydanse in Concerto.

L'ensemble romana propone la musica da ballo francese bretone e nord-europea.

Loro sono:

Maurizio Sacconi - Organetto

Francesco Monti - Violino e cornamuse

Marco Monti - Clarinetto, bombarda bretone, flauti e voce

Dario Salvati - Chitarra

Inizio Concerto : 22:30



INFO e PRENOTAZIONI:

389 5652758 (WhatsApp)

infopianetasonoro@gmail.com



ONYDANSE

Il gruppo "Onydanse" (ex "De li soni e de li balli") nasce a Roma nel 2009 per iniziativa di Raffaele Mallozzi con l’intento di proporre un repertorio di musica tradizionale da ballo che spazia dalle danze italiane (umbre, tosco-emiliane, piemontesi, ecc.) a quelle del folklore europeo in genere.

Da diversi anni assistiamo a un crescente interesse per le danze popolari: accanto al saltarello, alla tarantella e alla celebre pizzica salentina (che in Italia ha fatto in parte da apripista), esiste un grande repertorio meno conosciuto, ma ugualmente affascinante e il concerto del gruppo "Onydanse" è un’ occasione per conoscerlo e apprezzarlo.

Valzer, mazurka, scottish e polka si alternano nel corso della serata a balli in cerchio o d’ensemble, quali gavotte, chapelloise, bourrée, circoli circassiani e danze bretoni accompagnati dal suono di violino, organetto, ghironda, bombarde, cornamuse, clarinetto e chitarra.



Dove siamo? Via Casilina, 196/A Pigneto // Roma (fianco al locale "Scomodo")

Fermata trenino “Villini”

Metro C Pigneto

Bus 105