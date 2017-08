Le onde del destino di Lars von Trier alla Casa del Cinema

Alla Casa del Cinema arriva Breaking The Waves – Le onde del destino di Lars von Trier (Danimarca, 1996, 158’, v.o. sott. it.). La proiezione è in programma l'11 agosto alle 21. Ingresso gratuito.

Breaking The Waves – Le onde del destino: la trama

Sulle coste della Scozia, in una comunità di tessitori, la giovane Bess, che ha sempre vissuto in famiglia, passa una profonda esperienza amorosa. Si innamora di Jan, operaio in un pozzo petrolifero, viene ricambiata e i due si sposano, nonostante l’opposizione del paese di rigida religione calvinista. Jan torna poi al lavoro nel pozzo e, un giorno, in seguito ad un’esplosione, resta ferito gravemente, con sospetto di lesioni cerebrali e una paralisi totale.

L’uomo si rende conto che non potrà mai più avere rapporti con la moglie, e allora, dal letto d’ospedale, la incita a frequentare altri uomini, ad avere con loro rapporti amorosi e poi a descriverglieli, così da poter essere in qualche maniera ancora vicini. Bess, ingenua e tutta dedita al suo uomo, accetta l’invito, sapendo di andare incontro al disprezzo della madre, della chiesa e di tutto il paese. Si lascia andare a rapporti con sconosciuti, trascurando la sua salute malferma, spera nel miracolo divino parlando di continuo con il Signore attraverso frequenti colloqui privati. Abbandonata ed emarginata, insiste fino al sacrificio della vita.

Dopo la sua morte, Jan inaspettatamente migliora, ed è in grado di riprendere a camminare: torna su una nave e, una mattina, i suoi amici lo chiamano in coperta. Su in cielo due campane suonano con forza. Il sacrificio di Bess ha avuto la ricompensa.