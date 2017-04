Ondatrópica, Quantic e Galeano al Villaggio Globale

Ondatrópica è il progetto musicale nato dall'unione del musicista colombiano Mario Galeano e del produttore londinese Will Holland, meglio conosciuto come Quantic. Arrivano sul palco romano del Villaggio Globale per presentare il loro nuovo album "Baile Bucanero". Il cd registrato tra Bogotà e Old Providence, ha visto il coinvolgimento di ben 35 musicisti, con il loro speciale bagaglio di tradizioni differenti e stili musicali soprattutto colombiani e tropicali in generale, conservando e confermando la grande vocazione alla contaminazione musicale del progetto Ondatrópica. Una all-star band che ha raccolto su disco i grandi della Golden-Age del "Medellín Discos Fuentes" come Fruko, Anibal Velasquez, Michi Sarmiento, Alfredito Linares e Wilson Viveros intorno ad alcuni dei migliori esponenti della nuova generazione di appassionati della Musica Colombiana guidati da Will Holland 'Quantic' (Quantic Soul Orchestra, Quantic & his Combo Barbaro) e Mario Galeano leader di Frente Cumbeiro. Il progetto, ideato proprio dal musicista colombiano Mario Galeano e dal produttore inglese Will Holland aka Quantic (trasferitosi in Colombia da alcuni anni), riunisce in se il dei top musicisti che rappresentano entrambi gli stili classici e più moderni della musica Colombiana. Ondatrópica fonde stili tradizionali colombiani come cumbia, gaita e champeta con boogaloo, ska, beat-box, MCs, dub e funk per creare un album progressive che reinterpreta il patrimonio musicale tropicale della Colombia. Nuovi approcci in composizione, arrangiamento e produzione per (ri) generare l'emozione della musica colombiana e che la posiziona come uno degli stili più influenti del Sud America. Dietro al nome di Quantic si cela Will Holland: acclamato produttore, musicista e DJ per oltre 15 anni. Il suo sound spazia dal funk & jazz all'electronic & folk passando per il latin, il reggae, il dub e la cumbia. Holland ha pubblicato con i suoi 6 progetti attivi più di 10 album con l'etichetta Tru Thoughts, infuocando arene e dance-hall da Sofia a Buenos Aires, con i suoi "Flowering Inferno" e il loro reggae / dub ai "The Quantic Soul Orchestra" con il loro soul. Dal 2007, l'epicentro musicale di Holland ruota attorno a Calì e questo si riflette anche nelle sue ultime produzioni ove contaminazioni di cumbia, salsa e musica afro-colombiana si affiancano al suo classico funk-beat. La sua è una storia musicale costantemente ispirata da un'innata curiosità che l'ha portato non solo a collaborare con artisti di levatura internazionale, ma, anche a produrre innovazione a generi acclamati come la salsa o il reggae. Come lo stesso Holland spiega: "Io cerco di fare musica che incoraggia la gente ad andare oltre a quello che passa la radio o i loro interessi: cerco di portare la cumbia a chi ama il dub, o il reggae a chi ama il folk. Questa è la mia missione". Galeano e Quantic si esibiranno nella formazione soundsystem, con le loro selezioni rigorosamente viniliche per uno show unico e assolutamente "de fiesta". Ad aprire il loro dj-set il live de Los3saltos, giovane e fresca band romana che propone un graffiante power-folk cumbiero e meticcio. Durante tutta la serata il warm-up e il cool-down saranno affidati al Frente Cumbiero Romano. Giovedì 13 aprile Ore 21.30 Villaggio Globale Lungotevere Testaccio, 1 - Roma Ingresso Euro 8 Infoline 3426967484