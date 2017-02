La mattina di domenica 19 marzo, a grande richiesta, a Roma ci sarà la visita guidata gay friendly OmoGirando Artemisia Gentileschi e il suo tempo! Una visita alla bella mostra di Palazzo Braschi dedicata a Artemisia Gentileschi, prima pittrice della storia dell'arte. La sua produzione pittorica sarà la voce narrante che ci condurrà attraverso la sua vicenda umana, segnata da terribili eventi ma anche da coraggiosi riscatti. Info e prenotazioni http://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/ Ma cos'è Omogirando? OmoGirando nasce da una idea di un gruppo di amici (archeologi, storici dell'arte, storici e amanti della cultura) che hanno voluto condividere le proprie competenze e conoscenze per organizzare gite e visite culturali esplicitamente pensate per le persone LGBT e per amici gay friendly. Lungi da voler essere una rilettura totalmente gaia e distorta della cultura, le uscite non si differenziano dalle altre per i contenuti, ma per essere uno spazio in cui le persone possano sentirsi libere di essere se stesse e di conoscere ed interagire con gli altri serenamente e in un'atmosfera amichevole e rilassata. Tutti sono i benvenuti: singoli/e, coppie, famiglie tradizionali ed omogenitoriali (saranno in programma anche visite adatte ai più piccoli), amici omo ed etero, genitori e parenti! La visite guidate, a pagamento, sono condotte da guide turistiche abilitate munite di regolare patentino. http://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/

