Omini Gommini Release Party

Ci siamo. Dopo mesi laboriosi e lunghi, siamo finalmente orgogliosi di presentarvi la nostra fatica! Presenteremo il nostro Disco, EP Prodotto e lavorato presso i Be Sound Studios di Balduina! Accadrà proprio nella splendida cornice del Wishlist Club a San Lorenzo, dove tutto cominciò col nostro primo live nel 2015. Da lì un lungo viaggio che ci ha portato in tantissimi locali e LiveClubs, da localini piccoli ma scaldati a suon di rullante e groove, fino al Quirinetta e alla nostra partecipazione a Roma Brucia sul Palco di Villa Ada Roma Incontra Il Mondo il 9 luglio scorso. Dopo 6 mesi di assordante silenzio torniamo Live, cattivi più che mai, per presentarvi questo disco; ed immancabile ancora una volta comparirà sul palco con noi Tommaso Feudo, in arte Pseudo per presentare il singolo scritto assieme e a lanciare due rime, tenendo altissimo il nome della BREW GANG... e non solo... Sarà una serata caldissima! Ad aprire le danze e spaccare prima di noi 2 nomi stranoti nella scena underground capitolina, in perfetta sintonia con noi per genere, influenze ed amicizia: Madafunk Officine Funky Il tutto powerizzato da La Vetrina per farvi ballare, strillare e fare casino! Vi aspettiamo venerdì 3 marzo al WISHLIST CLUB Start----> 22.00 Ingresso : 5€ -----------------------------------\\\\\\\\///////////-------------------------------------