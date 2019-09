Ombre di Roma. Spiriti e leggende della Città Eterna

Le Ombre, i fantasmi noti e meno noti della città, saranno i protagonisti di questa visita guidata con spettacolo itinerante, che da Piazza Navona fino a Ponte Sant'Angelo vi accompagnerà in questo primo sabato di settembre.

Nella magica atmosfera di Roma incontremo Giordano Bruno, Papa Borgia, Mastro Titta e tanti altri personaggi che hanno contribuito a rendere Roma una città eterna.

La visita guidata è condotta in costume storico da Michela Barone e i testi teatrali sono a cura di Luciano Tribuzi, anche interprete dei personaggi.



APPUNTAMENTO

Sabato 28 settembre 2019 ore 21,00 davanti alla fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona



COSTI:

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.“



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

cell. 339.8346689 (Michela) oppure quattropassineltempo@tiscali.it

