All'Ombra del Colosseo, il festival della comicità

Pablo & Pedro, Gabriele Cirilli, Dado, Rodolfo Laganà, Riccardo Rossi e molti altri artisti e comici per 3 settimane di spettacoli al Parco del Colle Oppio. Torna una delle manifestazioni più attese dell'estate romana, All'Ombra del Colosseo. Dal 19 agosto il festival della comicità sbarca nel cuore di Roma con tanti spettacoli da non perdere

Dal 19 agosto al 10 settembre, torna “All’Ombra del Colosseo”, storica kermesse romana dedicata alla comicità, con un fitto cartellone di 23 spettacoli, con più di 40 artisti sul palco. Al motto di “sempre comico fu quest’ermo colle”, l’edizione 2017 segna anche un ritorno alle origini, grazie al cambio di location all’interno del Parco del Colle Oppio, laddove tutto cominciò nel 1990.

Inserita all’interno della programmazione dell’Estate Romana, organizzata dall’Associazione Castellum, con la collaborazione per la direzione artistica di AB Managment, con il contributo di Roma Capitale, All’Ombra del Colosseo torna ad allestire il suo storico palco all’interno del Parco del Colle Oppio, con ingresso in Viale del Monte Oppio.

Nella storica location si alternano i più famosi comici italiani provenienti dalla televisione, dalla radio e dal teatro. Tra nuovi nomi, solide conferme e felici ritorni, ecco i nomi degli oltre 40 artisti ospiti: Pablo e Pedro, Alessandro Serra, Geppo, Gabriele Cirilli, Dado, Antonio Giuliani, Giorgio Montanini, Andrea Rivera, Antonello Costa, Riccardo Rossi, lo show SCQR, Alessandro di Carlo. E ancora Rosalia Porcaro, Cinzia Leone, Alberto Farina, Stefano Fabrizi e Nino Taranto. Non da ultimo, il grande ritorno sul palco del Colle Oppio di Rodolfo Laganà che più di venti anni fa lo calcò per primo. Sul palco anche i volti della comicità del Comedy Central “Stand Up Comedy” e il gruppo di SCQR capitanato da Marco Capretti con Alberto Alivernini, Bongiova, Gennaro Calabrese, Antonio Catalano, Walter Del Greco, Marco Facchini, Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli, I Sequestrattori, Katamura&Seguacio, Davide La Rosa, Mago Lupis, Francesca Milani, Emiliano Morana, Marco Passiglia, Vittorio Rombolà, Cecilia Taddei, Luisanna Vespa, Stefano Vigilante e nuovamente Antonello Costa, Geppo e Nino Taranto.

“Dopo un anno di assenza, seppur tra mille difficoltà e con una partenza a dir poco in ritardo, siamo felici di poter presentare questa XXVI edizione della rassegna”, ha dichiarato Federico Bonesi, Presidente dell’Associazione Castellum e responsabile della rassegna.

“Il cambio di location poi ci ha permesso di ritornare nel Parco del Colle Oppio, nostra storica sede da dove tutto ebbe inizio nel 1990, anno della nostra primissima manifestazione. Questa nuova edizione di All’Ombra del Colosseo sarà solo un assaggio di quanto potremo proporre ai romani nelle estati 2018 e 2019, grazie all’assegnazione triennale ottenuta con la vittoria del bando dell’Estate Romana”, ha aggiunto.



Ingresso: Viale Cesare Ceradini snc / Viale del Monte Oppio

Ingresso diversamente abili, sedie a rotelle e passeggini: viale del Monte Oppio

Come Arrivare: METRO linea B Colosseo, Metro A Vittorio Emanuele, Metro A/B Termini

Linee tram: 3, 14 ,15

Parcheggio: autorizzato su ambo i lati di Viale del Monte Oppio dalle 19:00 alle 01:00.

ATTENZIONE: i cancelli del parco chiudono alle ore 01:00, orario entro il quale tutti i veicoli dovranno trovarsi fuori da Viale del Monte Oppio.