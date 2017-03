Omaggio a Lucio Dalla. Sabato 11 Marzo dalle ore 21 , al Pentalfa Club di Via Trionfale 11352, proprio di fronte alla Stazione Ottavia,a Roma Nord, si terrà l'Evento "Omaggio a Lucio Dalla" presentato dalla Onlus Medici con l'Africa Cuamm.

Riccardo Majorana, storico vocalist che ha accompagnato Lucio Dalla nelle tournee in tutto il mondo, presenta un omaggio al celebre cantautore bolognese con la sua band di cui fa parte anche Stefano Scartocci, storico collaboratore di Lucio Dalla e che ora possiamo ascoltare suonare il pianoforte nella trasmissione di Radio Rai "Non è una paese per giovani"con Max Tortora .

A Pentalfa Club anche questo concerto può essere ascoltato con il sistema di Cuffie Wireless HD Silent System.

Ingresso gratuito

consumazione obbligatoria Euro 10.

Contributo apericena Euro 15.

Tessera ARCI inclusa nella prima consumazione per chi non è già iscritto

Prenotazioni tavoli al Pentalfa Club

06 3081 5242 o 348 333 0 663

info@pentalfa.club