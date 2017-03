Omaggio De André e Guccini - Storie di Live...live!

Fabrizio De André in concerto con arrangiamenti PFM fu una tournée ed un disco strepitoso che ebbe un notevole successo di vendite. Sull'onda di questa esperienza nasceranno altri dischi live ma, per qualità ed elevato contenuto artistico dell'opera, crediamo che il suo degno compagno sia "live fra la via Emilia e il West" di Francesco Guccini: opera che parte dal concerto in piazza Maggiore a Bologna per i 20 anni di carriera del Maestrone. REDWOOD la band cantautorale porta sul prestigioso palco del Crossroads di Osteria Nuova (RM) due tra i più bei live della musica d'Autore, suonati rigorosamente dal vivo senza l'uso di sequenze. Non solo tecnica ma grande passione e cuore per questa musica vestita di parole e poesia. Una storia da raccontare con il cuore sulle labbra e l'anima tra le dita. Vi vogliamo bene e speriamo di vedervi presto ai nostri concerti. Sarà bello, sarà Vero e sarà LIVE! ingresso + consumazione 10€ apertura porte: 20:15 inizio spettacolo: 22:00/30