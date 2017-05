OMAGGIO A RICCARDO BIANCHINI Il 29 maggio chiude la manifestazione un Omaggio a Riccardo Bianchin. Bianchini è stato in Italia tra i pionieri della seconda fase della musica elettronica e certamente per aver portato Csound a disposizioni dei compositori e cultori dell'elettronica musicale.

Verrà eseguito I dannati della terra (per nastro e immagini) con la partecipazione dell'attrice Raffaella Zappalà e il chitarrista Francesco Cuoghi. Un particolare ringraziamento alla famiglia Bianchini e Stefano Petrarca per aver collaborato alla realizzazione del concerto. Verrà inoltre eseguita una nuova opera di Gabriel Maldonado, allievo al Conservatorio di S.Cecilia di Bianchini, Strange Abstarctor per strumentazione elettronica: synth, MaxMSP e videoproiezione.

Riccardo Bianchini (23 giugno 1946 - 9 giugno 2003) Ha studiato Pianoforte e Composizione con Bruno Canino, Musica Elettronica con Angelo Paccagnini e Ingegneria al Politecnico di Milano. Dal 1974 ha insegnato Musica elettronica nei Conservatori di Pescara e di Milano, e dal 1987 nel Conservatorio 'S. Cecilia' di Roma.

Ha insegnato in diversi corsi estivi in Italia (Varenna, Città di Castello e Montepulciano) e all'estero (dal 1995 come professore ospite alla Escuela Universitaria de Música di Montevideo, Uruguay, corsi al LIPM di Buenos Aires, all'Università Nazionale di Córdoba, e all'Università Nazionale del Cuyo a Mendoza, Argentina). Scheda Concerto Riccardo Bianchini (1946-2003) I dannati della terra(1996) su testi di Aimée Césaire Eduardo Galeano Pablo Neruda Marcel Péjou Jean Paul Sartre immagini di Emiliano Tolve Versione per attrice, chitarra elettrica, nastro e immagini Raffaella Zappalà, attrice Francesco Cuoghi, chitarra elettrica Produzione Teatroinscatola (2017) ___ Gabriel Malonado Strange Abstarctor (2017)