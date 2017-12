“NATALE A TEATRO”

Rassegna di musica e teatro

Gran finale sabato 30 dicembre alle ore 20,45, al Teatro San Carlo Lwanga (Via Adolfoo Ravà, 31), della Rassegna “NATALE A TEATRO” con lo scoppiettante spettacolo-recital “Omaggio a Paolo Poli”, ricordo del grande attore fiorentino scomparso circa un anno fa. Protagonista della serata Roberto Bencivenga, attore-cantante non nuovo a questo genere di performance, che verrà accompagnato al pianoforte da Luis Gabriel Chami. Una serata all’insegna del divertimento e dell’ironia in perfetto stile “Poli”.

“Natale a teatro” è un Progetto Vincitore dell’Avviso Pubblico “Un Teatro Per la Comunità – Proposte culturali per il Municipio” finanziato dal Municipio Roma VIII.

Ingresso gratuito.



INFORMAZIONI AL N° 06 51.91.261

Email assopalcoscenico2017@gmail.com SITO WEB: assopalcoscenico.it