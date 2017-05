Todays Music: omaggio a Fernando Grillo

L'8 maggio 2017 al Teatroinscatola di Roma prende il via la V° edizione di TODAYs MUSIC. Il primo appuntamento è dedicato a Fernando Grillo (1946- 2013) con l'esecuzione delle opere più rappresentative per viola, violoncello, contrabbasso, viola da gamba e chitarra: Maurizio Barbetti - viola; Francesco Cuoghi- chitarra ; Pierpaolo Caputo - viola da gamba; Gianluca Pirisi - violoncello; Simone Pirisi - contrabbasso Fernando Grillo "Solista di contrabbasso e compositore, è stato uno dei più originali protagonisti della musica nel nostro tempo. È stato l'iniziatore di diverse avanguardie musicali e ha creato nuove tecniche di produzione sonora e d'espressione musicale per gli strumenti ad arco, di cui è tra i massimi cultori. L'aspetto della visualità, il gesto che precede il suono, le sue "sculture sonore" imprimono modernità alle sue interpretazioni, proponendo una nuova psicologia dell'ascolto. L'evento timbrico inaudito, l'invenzione strumentale, il risveglio spirituale, il talento musicale, l'arco lirico, così realisticamente presenti nella sua opera, rivelano l'eco del passato come di un presente".