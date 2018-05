Al Teatro Vittoria torna in scena dal 4 al 6 maggio 2018 lo spettacolo “Omaggio a Fallaci – Le parole di Oriana in concerto” di e con Maria Rosaria Omaggio e Cristiana Pegoraro al pianoforte

Si è detto molto su Oriana Fallaci in questi ultimi tempi difficili e turbolenti. E, a dieci anni dalla sua scomparsa, le sue profetiche dichiarazioni continuano a far discutere. Questo spettacolo è un’occasione per capire meglio non solo cosa ha veramente detto, ma anche chi è stata e come ha letto la seconda parte del secolo scorso la giornalista, la scrittrice, la donna, il personaggio italiano forte e conteso e, forse, più famoso nel mondo.

Oriana racconta Fallaci, Penelope svela Cassandra, presenta se stessa, in una sorta di conferenza, rivelando la natura intima delle sue scelte, perfino delle delusioni amorose che hanno inevitabilmente segnato il suo carattere. Ne nasce l’autoritratto di una donna scomoda dalla imprevedibile e sfaccettata personalità che sorprende per complessità, dimostrandosi aggressiva e fragile, generosa ed egocentrica, cupa e spiritosamente toscana, timida e indomita allo stesso tempo.

“Omaggio a Fallaci” è un accurato montaggio dei suoi tanti scritti curato e interpretato da Maria Rosaria Omaggio, sulle musiche che amava, eseguite dal vivo col tocco tenero, potente e magico di Cristiana Pegoraro al pianoforte. Sullo sfondo, tra le due interpreti che dialogano con voce e musica, quasi diventassero visibili i ricordi legati alla narrazione, le immagini elaborate da Carlo Fatigoni e Vincenzo Oliva che riportano alla Storia, quella con la S maiuscola, che non è solo storia da libri di testo, ma storia del vissuto, storia della nostra vita.

Negli stessi giorni sarà disponibile l'audiolibro "La rabbia e l'orgoglio" di Oriana Fallaci, letto integralmente dalla Omaggio (ed. Mondadori-Rizzoli). Venerdì 4 maggio, al termine dello spettacolo, interverrà il Senatore Riccardo Nencini autore di "Oriana Fallaci - Morirò in piedi" e "Il fuoco dentro - Oriana e Firenze", pubblicati da Polistampa e Mauro Pagliai Editore. Sabato 5 maggio, dopo lo spettacolo, la regista Maria Rosaria Omaggio converserà con Claudio Lazzaro sulla sua esperienza come giornalista all’Europeo negli anni ’70 con Oriana Fallaci.