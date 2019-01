Omaggio a Fabrizio De Andrè al Teatro Tor Bella Monaca

Con gli "Hotel Supramonte" il 17 gennaio alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca una serata dedicata a Fabrizio De Andrè.



Versione media immagine Una serata all’insegna della musica di Fabrizio De André. Giovedì 17 gennaio alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca approdano gli Hotel Supramonte con un omaggio al grande cantautore.

Gli Hotel Supramonte si distinguono nel panorama musicale per l’intensa interpretazione incentrata sulle emozioni che Fabrizio de André ha racchiuso nelle sue canzoni. Il concerto degli Hotel Supramonte è un’occasione per viaggiare insieme tra le parole e le note di “uno dei più grandi poeti del ‘900”, un’occasione per chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, per ricercare nuovi significati e vivere il passato nel presente. Riconosciuti dalla Fondazione de André la loro missione è emozionare il pubblico interpretando senza scadere nell’imitazione. Il loro non è un semplice concerto, ma un’esperienza da vivere.



giovedì 17 gennaio ore 21



Luca Cionco – Voce

Edoardo Fabbretti – Batteria, Percussioni

Glauco Fantini – Basso, Cori

Massimiliano Pioppi – Pianoforte, Tastiere, Cori

Antonello Pacioni – Chitarra, Bouzouki, Mandolino

Serena di Meo – Violino, Cori

Alessandro Famiani – Fisarmonica



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it