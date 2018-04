Omaggiando le Dame del Risorgimento

Un momento danzante per omaggiare le grandi donne che hanno aiutato a "Fare l'Italia", le grandi donne del Risorgimento!



Fra le tante si ricordano le "giardiniere" Bianca Milesi, Teresa Confalonieri, Teresa Agazzini, Amalia Cobianchi, Camilla Fé, Anita Garibaldi...

E poi ancora Maria Gambarana Frecavalli: nobile staffetta che tra i suoi capelli portava i messaggi che i congiurati lombardi si scambiavano con quelli del regno di Sardegna, e

Bianca Milesi, borghese, pittrice e femminista, fu una donna battagliera, allieva di Canova e amica di Hayez, che non solo disegnò l’emblema tricolore del battaglione Minerva nel quale si arruolarono gli studenti di Pavia ma arrivò addirittura a inventare la cosiddetta carta stratagliata con cui i congiurati comunicavano secondo il sistema crittografato. Un foglio di carta bianco con dei tagli orizzontali che permettevano di leggere messaggi segreti in testi apparentemente normali.



Ma non possiamo dimenticare le più umili come Antonietta Porzi, a cui fu anche dedicato un busto fra le statue dei patrioti sul Gianicolo.



È a loro e a tutte le madri e mogli che hanno sostenuto, sperato, atteso che noi dedicheremo il nostro momento danzante e non solo...



L'appuntamento è per domenica 22 aprile nei pressi della grande statua di Garibaldi al Gianicolo.

Dalle ore 15:30/16:30 una breve flash mob di danze di metà 800 sul piazzale con la magnifica vista su Roma...

