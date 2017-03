"Oltremente" - personale di arte contemporanea: il vernissage

Sabato 11 e Domenica 12 Marzo, alle ore 18,30, doppia inaugurazione per la Personale di Pittura Contemporanea dell'artista emergente GIULIANO VOLPINI. La Galleria 94 Tele, che ospiterà la mostra fino al 17 marzo, è anche un accogliente wine bar nel cuore di Monti, dove trascorrere momenti piacevoli circondati dalle opere di giovani nuovi artisti. Il proprietario, e a sua volta artista, Emiliano Esposto, infatti, ha fatto dello 'scoprire talenti' il leitmotiv della sua attività, che svolge con passione e cura inusitate, mettendo a disposizione il suo spazio con modalità facili e con grade spirito collaborativo I quadri di Volpini, piccoli olii su tela o legno, a volte impreziositi da applicazioni luminescenti, aspirano a condurre lo sguardo "oltre" - Oltremente infatti il titolo della mostra - la realtà delle cose e del pensiero stesso. I soggetti in qualche caso, come in molte opere moderne, vanno "spiegati", ma è più semplice lasciarsi condurre dalle sensazioni che ci verranno offerte.24 le tele esposte. L'ingresso è libero. Durante i vernissage saranno offerti appetizers e snacks. Ha collaborato all'organizzazione: LibraArts - Servizi per l'Arte e per gli Artisti / libraarts@hotmail.com mob. 339 5785378