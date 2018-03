Oltre lo sguardo di Antonio Biagiotti

Venti immagini, la sua terra. Paesaggi, alberi, casali abbandonati, castelli, vento, particolari di una cultura contadina legata alla terra che mostra il lavoro e la ricchezza di un territorio. E poi la neve, ruscelli, piccole cascate.

In tutto c’è passione, passione per una professione dura, quella del fotografo, che rischia in prima persona e che vede cose e particolari che altri non immaginano nemmeno. Per non parlare del lavoro in camera oscura, delle ore passate a stampare, anche per intere giornate perché non si è mai contenti.

La passione di Antonio Biagiotti può essere paragonata anche al carattere della gente della sua terra che non si arrende mai, e lo porta ad andare in giro a fotografare anche quando le condizioni meteroologiche sono proibitive.

Ma il risultato è spettacolare.

Spazio Tetenal Piazza dei Navigatori 6a- Roma inaugurazione 7 aprile ore 19,30