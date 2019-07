Oltre le mura, Un posto dove stare

Oltre le mura è un incontro in piazza che durerà tre giorni e che vedrà i libri, le parole e la musica essere protagonisti insieme alle persone. Oltre le mura nasce da tante realtà che vedono la cultura e la socialità come motori di trasformazione e argine alla narrazione di un quartiere sempre più colpito dalla speculazione e dai cambiamenti.



Oltre le mura racconta Roma e alcune sue storie con uno sguardo diverso, profondo, intenso. Oltre le mura è un modo di stare insieme e respirare nella canicola del luglio inoltrato e nell’afa romana. Partecipare alle presentazioni, ascoltare i dibattiti, godersi uno spettacolo o mangiare qualcosa insieme è quanto di più sano e liberatorio si possa fare in questo momento.



È in Piazza dei Sanniti, oltre le mura del Nuovo Cinema Palazzo, nello stesso luogo che ha rischiato di diventare il parcheggio di un casinò e che ora è un verde giardino metropolitano. È a San Lorenzo, fuori le mura di un quartiere che racconterà una città.

Oltre le mura è un posto dove stare.



PROGRAMMA

Martedi 23 ore 19.00

Viaggio fra speculazioni, abbandoni e riappropriazioni nella capitale.

Con Rossella Marchini e Augusto Illuminati

A seguire "Roma cittá morta", reading di Federica Sabelli e Stefano Felici

Cena a cura di Circuiterie



Mercoledi 24 ore 19.00

Luciano Villani presenta "Borgate Romane";

A seguire "Da Roma a Roma", parole e musica con Emilio Stella e Ariele Vincenti

Cena a cura di Atletico San Lorenzo



Giovedi 25 ore 19:00

Enzo Scandurra presenta "Exit"

A seguire Pillole di Sgombro, il varietà tragicomico del Nuovo Cinema Palazzo, con Davide Grillo e il Nano Egidio

Cena a cura dell'Osteria Senza Nome



Tutti i giorni ci saranno libri e la possibilità di cenare in piazza dei Sanniti.

L'evento è organizzato da Nuovo Cinema Palazzo, Libera Repubblica di San Lorenzo, DinamoPress, Radiosonar, Libreria Anomalia, Liberaria Giufà e Libreria Tomo.