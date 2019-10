Oltre il Cuore, spettacolo teatrale

OLTRE IL CUORE

Tratto da una storia vera

Venerdì 25 ottobre - ore 21

Sabato 26 ottobre - ore 21

Domenica 27 ottobre - ore 18



Teatro Hamlet via Alberto da Giussano 13 - Roma

Biglietto unico 12 euro (Tessera 2 euro + biglietto 10 euro)



Cast:

Eleonora Franchina

Alessandra Gasperini

Daniele Termine

Francesca Termine

Silvia Zappalà



Danza:

Lorenza Antoniozzi

Sara Ghiselli

Eleonora Santini



Musiche:

Lorenzo Perotti

Dario Samà



Testo di Francesca Termine

Regia di Nicoletta Conti



Camilla ama viaggiare, dipingere, vivere intensamente la propria vita: anche se tante volte si sente debole, anche se respira con l'affanno alla fine di una salita, anche se il corpo piano piano deperisce. Per continuare a vivere, però, Camilla ha bisogno di un cuore nuovo, il cuore di un'altra persona.



Ci sono realtà umane sconosciute, apparentemente lontane dalla nostra quotidianità.

Ci sono persone che ogni giorno lottano per sopravvivere, altre che morendo donano la vita.

Ci sono storie che meritano di essere ascoltate per comprendere il "filo rosso" che ci lega tutti.

Ci sono storie che toccano il cuore e questa è una storia di quelle:

"Io ho solo provato a raccontarla insieme ai miei compagni di viaggio senza i quali tutto questo non si sarebbe potuto realizzare"

(Francesca Termine)



